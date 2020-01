Sem Kane, Tottenham empata sem gols com o Watford e amarga 4º jogo sem vencer

Por Estadão - Estadão 7

Sem o seu artilheiro Harry Kane, se recuperando de lesão, o Tottenham sofreu para acertar o pé e acabou empatando sem gols com o Watford neste sábado, no Estádio Vicarage Road, na abertura da 23ª rodada do Campeonato Inglês.

Há quatro jogos sem vencer e há três sem balançar as redes de seus rivais, o Tottenham parou na oitava colocação, com 31 pontos, e não consegue entrar no grupo das equipes que brigam por competições europeias.

Em ascensão na temporada, o Watford está invicto há seis partidas e permanece fora da zona de rebaixamento. Mesmo assim, está ameaçado a voltar ao grupo dos quatro piores. Soma 23 pontos e ocupa a 16ª colocação.

A despeito do placar zerado, a partida foi movimentada no Vicarage Road e só não teve gols graças à má pontarias dos jogadores. Lucas foi uma boa alternativa do Tottenham improvisado pelo técnico José Mourinho no comando do ataque. O brasileiro, no entanto, também não estava com o pé calibrado. Na melhor chance do primeiro tempo, ele saiu na cara do gol, mas teve sua conclusão defendida pelo goleiro Foster.

Na etapa final, os donos da casa melhoraram sua produção ofensiva e incomodaram a defesa dos visitantes. Doucouré perdeu um gol sozinho, mas a melhor oportunidade do Watford foi em cobrança de pênalti, batido por Troy Deeney e defendida pelo goleiro argentino Gazzaniga.

No final, o time de Mourinho, que chegou perto de ser derrotado, também esteve por um triz de sair com a vitória. Nos acréscimos, Lamela finalizou e a defesa afastou a bola antes de ela ultrapassar a linha. Na revisão do lance, a imagem mostrou, por meio dos recursos tecnológicos, que faltaram poucos milímetros para a bola entrar.

