Trump: Líder supremo do Irã deveria ser 'muito cuidadoso com suas palavras'

Por Estadão - Estadão 5

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, deveria ser “muito cuidadoso com suas palavras”.

“O chamado ‘Líder Supremo’ do Irã, que não tem sido tão Supremo ultimamente, teve algumas coisas desagradáveis a dizer sobre os EUA e a Europa. Sua economia está em colapso e seu povo está sofrendo. Ele deve ter muito cuidado com suas palavras!”, escreveu Trump em sua conta oficial no Twitter.

O líder da Casa Branca também afirmou que o povo “nobre” do Irã “merece um governo mais interessado em ajudá-lo a alcançar seus sonhos do que em matá-los para exigir respeito”. “Em vez de levar o Irã à ruína, seus líderes deveriam abandonar o terror e tornar o Irã grande novamente!”, acrescentou o republicano.

Mais cedo, Ali Khameni criticou potências ocidentais e disse que o país persa não vai se curvar às sanções econômicas dos EUA. Em aparição rara nos rituais semanais de orações em Teerã, o aiatolá disse que o funeral do general Qassim Suleimani, morto em ataque executado pelos EUA no início do mês, demonstrou o apoio do povo iraniano à República Islâmica, apesar das recentes dificuldades. (Com informações da Dow Jones Newswires)

Iander Porcella

Estadao Conteudo

