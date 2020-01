Menina e dois adultos que tentaram salvá-la morrem afogados em rio em Iguape

Por Estadão - Estadão 3

Dois homens morreram afogados ao tentar salvar a filha de um amigo deles, de 9 anos, que se afogava no Rio Ribeira de Iguape, no fim da tarde desta quinta-feira, 16, em Iguape, litoral sul do Estado. A criança também morreu afogada. O pai da menina também entrou na água para o resgate e está desaparecido. A tragédia aconteceu próximo à foz do rio com o mar, na localidade de Barra da Jureia. De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), a criança estava brincando na água, em um trecho com bancos de areia, quando caiu em um buraco e começou a se afogar.

O pai dela e dois amigos tentaram socorrê-la, mas acabaram sendo puxados pela correnteza. Alguns banhistas avistaram os homens desaparecendo no rio e gritaram por socorro. Alguns pescadores conseguiram tirar os dois amigos da água e os banhistas ainda tentaram a reanimação cardiopulmonar, sem sucesso.

Quando os bombeiros chegaram, Jair Antunes Rodrigues, de 65 anos, e Alexandre Pereira, de 42, dois estavam mortos. O corpo da menina, Maria Rita Farias do Nascimento, foi encontrado logo depois pelos bombeiros, já sem vida. O pai dela, Anderson Pires do Nascimento, de 41 anos, não tinha sido achado até a tarde desta sexta-feira, 17. As vítimas eram de Hortolândia, que fica perto de Campinas, e passeavam na região.

