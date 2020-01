Cano faz 2 gols para o Vasco em jogo-treino antes da estreia diante do Bangu

Por Estadão - Estadão 8

O Vasco venceu o Porto Velho-RO, nesta sexta-feira, por 5 a 1, em jogo-treino no CT do Almirante. O trabalho serviu como preparação para a equipe de São Januário, que terá sua estreia na Taça Guanabara, domingo, às 16 horas, diante do Bangu. Os gols vascaínos foram marcados por Germán Cano (2), Ribamar (2) e Gabriel Pec.

O argentino Cano, única contratação do Vasco nesta temporada, confirmou a fama de artilheiro, ao deixar sua marca duas vezes. “Penso jogo a jogo, a ir em busca de gols. O futebol colombiano é muito diferente do brasileiro, que é mais competitivo. Seguramente vai ser outro mecanismo, mas vou em busca, passo a passo, para converter e dar alegria à torcida”, afirmou o atacante, autor de 41 gols em 2019.

Cano não quis polemizar quando perguntado sobre um possível duelo pela artilharia com Gabriel, do Flamengo, que fez 43 gols em 2019. “Só penso na equipe, fazer bem as coisas. São estatísticas que realmente não penso nelas, só penso que todos os gols são necessários para ajudar o Vasco a ir ao mais alto do campeonato.”

Uma disputa entre Cano e Gabriel ainda vai demorar um pouco, pois tanto Vasco como Flamengo deverão usar equipes alternativas na segunda rodada da Taça Guanabara, quarta-feira, quando está previsto o clássico.

O jogo-treino desta sexta-feira foi o segundo disputado pelos comandados do técnico Abel Braga nesta pré-temporada. Na última segunda-feira, a equipe venceu o Porto Real, da Série C do Campeonato Carioca, por 4 a 0.

Depois da semana de trabalho, o mais provável é que Abel escale a seguinte equipe para o primeiro jogo oficial do ano: Fernando Miguel; Pikachu, Werley, Leandro Castán e Henrique; Raul, Bruno Gomes e Gabriel Pec; Talles Magno, Marrony e Cano.

Um desfalque para o início da temporada será o zagueiro Ricardo Graça, convocado para a vaga de Walce (machucado), do São Paulo, na seleção brasileira que disputa o pré-olímpico.

O Porto Velho-RO se prepara para o Campeonato Rondoniense, que começa no dia 1º de fevereiro. O objetivo da equipe é buscar uma vaga na Copa do Brasil e na Série D de 2021.

