Bolsonaro confirma, em nota, demissão de Roberto Alvim

O presidente Jair Bolsonaro confirmou no início da tarde desta sexta-feira, 17, por meio de nota, a demissão do secretário especial de Cultura, Roberto Alvim. Segundo Bolsonaro, a situação de Alvim no governo ficou “insustentável” após ele gravar um vídeo com discurso quase idêntico ao do ideólogo nazista Joseph Goebbels. A fala teve forte repercussão entre autoridades e na comunidade judaica.

“Comunico o deslizamento de Roberto Alvim da Secretaria de Cultura do Governo. Um pronunciamento infeliz, ainda que tenha se desculpado, tornou insustentável a sua permanência”, escreveu o presidente.

Bolsonaro reiterou, no texto, “o repúdio às ideologias totalitárias e genocidas, bem como qualquer tipo de ilação às mesmas”.

“Manifestamos também nosso total e irrestrito apoio à comunidade judaica, da qual somos amigos e compartilhamos valores em comum”, declarou o presidente.

Julia Lindner

Estadao Conteudo

