Alvim: 'coloquei meu cargo à disposição do presidente Bolsonaro, para protegê-lo'

O secretário da cultura, Roberto Alvim, afirmou, no início da tarde desta sexta-feira, 18, que colocou o cargo à disposição do presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi feita em redes sociais. Fontes do Palácio do Planalto, no entanto, afirmam que Alvim já foi comunicado da decisão do presidente demiti-lo. Na avaliação de governo, a situação estava “insustentável” e as falas do secretário com referências do ideólogo nazista Joseph Goebbels foram consideradas “inaceitáveis”.

Julia Lindner e Tânia Monteiro

