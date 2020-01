Apresentadora dos EUA se desculpa após ironizar cicatriz de Joaquin Phoenix

Por Estadão - Estadão 9

A apresentadora norte-americana Wendy Williams publicou um pedido de desculpas após fazer comentários sobre uma cicatriz do ator Joaquin Phoenix – que possui uma forma de lábio leporino em que não há fissura, apenas uma cicatriz no rosto da pessoa, próxima da região da boca.

Wendy falava em seu programa, The Wendy Williams Show, sobre o Globo de Ouro e o fato da cantora Beyoncé não ter se levantado para aplaudir Phoenix quando ele ganhou o prêmio de melhor ator por seu papel em Coringa. Ela, então, começou a falar sobre a aparência do ator.

“Eu acho ele (Phoenix) estranhamente atraente. Quando ele tira o bigode ele tem aquele como se chama, lábio leporino. Eu acho isso atraente”, disse a apresentadora. Enquanto falava ela usou o dedo para levantar o lábio, tentando imitar um lábio leporino, o que gerou risos da plateia.

Os comentários da apresentadora, feitos no dia 7 de janeiro, geraram uma grande reação nas redes sociais. Pessoas com lábios leporinos e seus pais também compartilharam depoimentos pessoais sobre o tema, incluindo o jogador de futebol americano Adam Bighill.

“Você está brincando? Todos temos a responsabilidade de acabar com o bullying. Com a plataforma dela (de Wendy), assim como a minha, nós temos uma responsabilidade ainda maior em relação a nossas ações. Isso é terrível”. Bighill é pai de uma criança com lábio leporino chamada Beau.

Na quarta-feira, 15, enquanto Beau estava fazendo uma cirurgia de reparação nos lábios, Wendy Williams publicou um pedido de desculpas no Twitter. “Nós estamos pensando em Beau hoje enquanto ele faz a cirurgia. Eu quero pedir desculpas para as pessoas com fissura labial”, disse Wendy. Ela ainda anunciou doações para organizações voltadas para ajudar pessoas com fissura labial.

João Pedro Malar, estagiário sob supervisão de Charlise Morais

