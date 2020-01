SP é uma das cidades mais desiguais do Brasil no acesso ao emprego, diz Ipea

Por Estadão - Estadão 5

Do ponto de vista do acesso ao emprego, a cidade de São Paulo é uma das mais desiguais do Brasil. O dado está no diagnóstico da desigualdade de acessibilidade nas 20 maiores cidades brasileiras apresentado nesta quinta-feira, 16, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Ao analisar o acesso ao emprego em até 30 minutos de caminhada, São Paulo é a mais desigual, com um indicador 9.

Isso significa que o número de empregos acessíveis aos 10% mais ricos é nove vezes maior do que o número de empregos acessíveis aos 40% mais pobres.

Curiosamente, o Rio apresenta uma das menores desigualdades neste quesito por conta da aglomeração da população de baixa renda em comunidades próximas ao centro e a áreas mais ricas.

Roberta Jansen

