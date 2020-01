Mesmo sem Cristiano Ronaldo, Juventus goleia e se classifica na Copa da Itália

Por Estadão - Estadão 6

Com uma crise de sinusite, o astro português Cristiano Ronaldo nem apareceu nesta quarta-feira no Juventus Stadium, em Turim, para a partida da Juventus contra o Udinese, pelas oitavas de final da Copa da Itália. Mas a equipe não precisou de seus gols para avançar com tranquilidade às quartas da competição ao golear a rival de Údine por 4 a 0.

Sem o craque português, o protagonismo da partida ficou com o meia argentino Paulo Dybala. Com dois gols e uma assistência, o jogador sul-americano fez a festa da torcida local e saiu aplaudido quando foi substituído aos 30 minutos do segundo tempo.

No primeiro tempo, aos 16 minutos, Dybala tabelou quatro vezes com o compatriota Gonzalo Higuaín da intermediária até a entrada da área e viu o centroavante tocar na saída do goleiro Nicolas para abrir o placar. Mais tarde, aos 26, o meia marcou o seu primeiro no jogo em cobrança de pênalti no canto esquerdo da meta da Udinese.

Sem qualquer esforço, ajudado pela ineficiência ofensiva da equipe visitante, a Juventus conseguiu a goleada na segunda etapa. Aos 13 minutos, Dybala anotou mais uma vez e pouco depois, aos 16, o atacante brasileiro Douglas Costa completou o placar de 4 a 0 em uma cobrança de pênalti.

Pelas quartas de final, a Juventus terá pela frente o vencedor do confronto entre Parma e Roma, que jogarão nesta quinta-feira, no estádio Enio Tardini, em Parma. No jogo único marcado para o próximo dia 29, o time de Turim será mandante contra os romanos ou visitante contra o Parma.

A fase de quartas de final já tem os outros três confrontos definidos. Serão Napoli x Lazio, no estádio San Paolo, em Nápoles; Milan x Torino, no estádio San Siro, em Milão; e Inter de Milão x Fiorentina, no estádio Giuseppe Meazza, também em Milão.

