Little Mix anuncia que virá ao Brasil pela primeira vez

O Festival Grls confirmou que o grupo Little Mix virá ao Brasil pela primeira vez para se apresentar no evento. As vendas de ingressos começam no dia 20 de janeiro.

O Little Mix é um grupo britânico de música pop formado por Jesy, Leigh-Anne, Perrie e Jade. As quatro se uniram durante a oitava temporada do programa X Factor, em 2011, após não conseguirem prosseguir na competição musical com apresentações solo.

Em sua conta no Twitter, as artistas compartilharam o anúncio e comemoraram. “Nós temos sonhado com isso durante toda nossa carreira e estamos muito ansiosas para contar esse grande segredo. Em março, estaremos indo para São Paulo”, disse o grupo.

Ainda no post, as cantoras confirmaram que o show deve contar com as músicas do álbum mais recente, lançado em 2018, o LM5.

O Festival Grls, que celebra a presença da mulher na música, ocorrerá nos dias 7 e 8 de março no Memorial da América Latina. A venda de ingressos começa no dia 20 de janeiro, quando o line up completo também será anunciado. A cantora Kylie Minogue também já foi confirmada no show.

