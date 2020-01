Frazan sofre lesão no joelho e desfalcará o Fluminense de seis a oito meses

Por Estadão - Estadão 8

O Fluminense terá um desfalque importante por boa parte da temporada de 2020. Nesta quarta-feira, o zagueiro Frazan teve constatada uma lesão no ligamento cruzado anterior no joelho direito e deve ficar afastado dos gramados de seis a oito meses. O jogador de 23 anos, revelado nas categorias de base no CT de Xerém, levou uma pancada no treinamento da última segunda.

Frazan subiu aos profissionais em 2017 e, apesar de não ter se firmado como titular, é acionado com frequência, especialmente em jogos decisivos. No Campeonato Brasileiro do ano passado, o zagueiro atuou por 795 minutos, em 14 partidas, e chegou a balançar as redes uma vez – contra o Athletico-PR. Com a chegada do técnico Odair Hellmann, tinha finalmente a oportunidade de se consolidar como titular. Ao todo, tem 34 jogos pelo clube.

A lesão atrapalha também uma possível transferência de Frazan para o exterior. O zagueiro havia sido sondado por três clubes de fora do país e tinha conversas em andamento com um clube da Turquia.

A perda do zagueiro pode fazer com que o Fluminense vá ao mercado em busca de um substituto. Para a posição, o clube conta apenas com Matheus Ferraz, Luccas Claro e Nino. Este último, que teve os seus direitos econômicos adquiridos em definitivo junto ao Criciúma, está à disposição da seleção brasileira sub-23 que vai disputar o Pré-Olímpico, na Colômbia, até o dia 9 de fevereiro.

“Nunca escondi meu desejo de permanecer no clube, no que dependia de mim já estava tudo certo. Fico muito feliz que todas as partes envolvidas tenham chegado a um acordo. O ano de 2019 foi de muito crescimento para mim, espero que 2020 também seja positivo e que a gente consiga conquistar resultados importantes dentro de campo”, disse Nino, que assinou um contrato até o final de 2022, em declarações ao site oficial do clube carioca.

