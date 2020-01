EUA: governo estuda cortes em ajuda militar para Iraque se tropas saírem

Por Estadão - Estadão 6

O governo americano está preparando possíveis cortes de US$250 milhões em ajuda militar ao Iraque, valores já aprovados pelo Congresso, caso o governo iraquiano decida mesmo expulsar tropas americanas do país.

O Departamento de Estado e o Departamento de Defesa discutiram os fundos de assistência militar em e-mails, aos quais The Wall Street Journal teve acesso. As mensagens indicam que o setor que cuida dos assuntos relacionados a Oriente Médio dentro do Departamento de Estado está trabalhando para cortar todos os US$ 250 milhões em fundos do programa de financiamento militar estrangeiro dos EUA para o Iraque para o atual ano fiscal e poderá eliminar US$ 100 milhões para o ano fiscal de 2021, “devido à óptica atual no local”, de acordo com os e-mails. Fonte: Dow Jones Newswires.

