PF apreende cinco mil agulhas de tatuagem em Foz do Iguaçu

A Polícia Federal e a Força Nacional apreenderam na terça-feira, 14, mais de cinco mil agulhas de tatuagem durante patrulhamento na região de Vila Portes, em Foz do Iguaçu. Também foram encontrados dezenas de estetoscópios, aproximadamente cem simulacros e centenas de esteroides e anabolizantes.

O material estava abandonado, e não foi possível identificar o responsável por ele.

A ação fazia parte da Operação Hórus e do Programa Vigia.

A Operação Hórus tem coordenação da Secretaria de Operações Integradas e conta com a participação do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom) da Polícia Federal, do Batalhão de Proteção de Fronteiras (BPFron) da Polícia Militar do Estado do Paraná, Força Nacional de Segurança Pública e do Exército Brasileiro.

Já o Vigia é o Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras, implementado pelo ministério da Justiça e Segurança Pública.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Receita Federal de Foz do Iguaçu.

