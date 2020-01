Dicas para as crianças aproveitarem as férias com saúde

Por Estadão - Estadão 22

Sempre muito aguardado, o período de férias escolares é um prato recheado de opções para as crianças. Principalmente durante o verão, com as atividades ao ar livre. Praia, parque, piscina… Enfim, são diversas as alternativas disponíveis para sair de casa e aproveitar a estação. Apesar disso, são necessários alguns cuidados com a saúde, evitado assim estragar o passeio.

Claro que criança precisa ser criança. Não é necessário trancar o filho em uma “bolha” para que nada aconteça. Como já diziam os mais velhos, quem nunca teve um joelho ralado provavelmente não brincou e se divertiu durante a infância. Mesmo assim, algumas dicas podem fazer toda a diferença.

Protetor solar

Assim como os mais velhos, as crianças também precisam proteger a pele contra os raios ultravioleta. Por isso, o protetor solar é indispensável. Por isso, antes de sair de casa, não esqueça de aplicar uma boa camada no seu filho. Ao brincar na piscina ou na praia, é recomendado reaplicar o produto a cada duas horas. Além disso, um boné também ajuda a complementar a proteção.

Joelho ralado

Correr com os amigos, jogar futebol… Enfim, situações não faltam para que aconteçam os tradicionais joelhos ralados. Claro, evitar é necessário, mas eles podem acontecer. Mas nada de desespero. Nem por isso é preciso desespero.

O primeiro passo é acalmar a criança e dar início ao tratamento. Mas não utilize soluções caseiras para isso, como passar açúcar ou pasta de dente no local do ferimento. O ideal é limpar bem a região com água corrente e sabonete neutro. É possível ainda fazer um curativo para manter a região protegida. Em caso de situações mais graves, antes de aplicar determinadas pomadas, é recomendado procurar um médico para uma avaliação correta da situação.

Queda

Subir em árvores é uma atividade divertida, mas arriscada. Afinal, uma queda pode se transformar em um problema mais sério, como um braço quebrado. Aqui, atenção e orientação ajudam. Apesar da resistência de algum, usar equipamentos de proteção ao andar de bicicleta, por exemplo, ajudam na missão. Se a criança bater a cabeça, porém, ligue o sinal de alerta. Verifique os sintomas após o acidente e, se necessário, procure um médico.

Alimentação

Durante a diversão, a alimentação não pode ser ignorada. Além de refeições mais leves e equilibradas, procure levar frutas durante o passeio. Assim, é possível evitar ao máximo o consumo de alimentos fritos e pouco nutritivos. Aliás, não esqueça da hidratação. Sol e atividade física exigem um consumo maior de líquidos.

