Lazio e Napoli vencem em casa e avançam às quartas de final da Copa da Itália

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Sem muitas dificuldades, Lazio e Napoli conquistaram nesta terça-feira as suas classificações às quartas de final da Copa da Itália. Jogando em suas casas, os times de Roma e de Nápoles venceram Cremonese e Perugia, ambos da segunda divisão, respectivamente, e agora duelarão por um lugar nas semifinais da competição.

No estádio Olímpico, em Roma, a Lazio não teve trabalho para golear a Cremonese por 4 a 0. Mesmo com um time alternativo, já que a prioridade é a briga pelo título do Campeonato Italiano – está em terceiro lugar, perto das líderes Juventus e Inter de Milão -, a equipe marcou os seus gols com naturalidade. Patric, aos 10 minutos, e Parolo, aos 26, abriram boa vantagem no primeiro tempo e o centroavante Ciro Immobile, em cobrança de pênalti aos 13, e o zagueiro Bastos, aos 43 do segundo, marcaram os outros gols.

Em Nápoles, no estádio San Paolo, o Napoli precisou apenas de dois pênaltis no primeiro tempo para derrotar o Perugia por 2 a 0. Em ambas as cobranças, ainda no primeiro tempo, aos 26 e aos 38 minutos, o atacante Lorenzo Insigne não deu qualquer chance de defesa para o goleiro Andrea Fulignati. Foram os dois primeiros gols do jogador nesta temporada atuando em casa.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Pelas quartas de final, Napoli e Lazio farão um jogo único no próximo dia 29, em Nápoles. Em caso de empate no tempo normal haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis. Os dois se enfrentaram no último sábado, quando a equipe romana venceu por 1 a 0, pela 19.ª rodada do Campeonato Italiano.

Além de Lazio e Napoli, o Torino já conseguiu a sua classificação às quartas de final. Na semana passada, o time de Turim eliminou o Genoa após vencer na disputa por pênaltis por 5 a 3, após empate por 1 a 1 no tempo normal e sem gols na prorrogação. O seu adversário será o vencedor do duelo entre Milan e SPAL, que se enfrentarão nesta quarta-feira, em Milão.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement