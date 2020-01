Problemas na tireoide exigem acompanhamento constante

Por Estadão - Estadão 3

Relacionados até mesmo com a depressão, os problemas na glândula tireoide exigem muito cuidado. Afinal, provocam tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo. Mas o que é isso e como evitar as complicações?

Atuando em todo o organismo, o hormônio tiroidiano atua como um acelerador para as células. A falta dele diminui a atividade celular, provocando assim as complicações.

Diferenças

Mais comum, o do hipotireoidismo é a produção insuficiente do hormônio. Com isso, o corpo fica mais lento. Já o hipertireoidismo provoca o efeito contrário, deixando o paciente mais agitado.

Diagnóstico

O acompanhamento médico e fundamental para identificar o problema. Afinal, é muito fácil o paciente não relacionar determinados sintomas com a enfermidade.

Além do exame de sangue, o médico pode solicitar também um ultrassom para identificar possíveis nódulos e, assim, fazer o diagnóstico com mais precisão.

Tratamento

Após a identificação do problema, o tratamento é realizado com medicação por via oral. No caso do hipotireoidismo, o objetivo é repor os hormônios necessários para o bom funcionamento do organismo. Já no hipertireoidismo a produção do hormônio é controlada.

