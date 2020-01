Instagram de Harry e Meghan cresce em seguidores após anúncio de afastamento

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

O perfil de Instagram do príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, o Sussex Royal, apresentou um grande aumento em seu número de seguidores após a decisão do casal de renunciar às suas funções na família real, no último dia 8.

O perfil do príncipe Harry e de Meghan Markle no Instagram teve um crescimento muito rápido em seus primeiros meses. O @sussexroyal foi lançado em 2 de abril e atingiu seu 1º milhão de seguidores em menos de seis horas.

Um mês depois, em 3 de maio, a conta indicava 5,6 milhões de fãs. Em 4 de junho, 8,4 milhões. Em 29 de julho, havia 9,2 milhões. A partir de então, o ritmo diminuiu, e os 800 mil seguidores restantes para se atingir os 10 milhões só chegaram em 1º de janeiro de 2020.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Na tarde de 9 de janeiro, um dia após o anúncio da renúncia, a conta estava com 10 milhões e 350 mil seguidores, mais de 100 mil a mais do que no dia anterior. Já nesta segunda-feira, 13, a quantidade bateu em cerca de 10 milhões e 750 mil.