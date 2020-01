Neymar marca 2 vezes, mas não evita empate do Paris Saint-Germain contra o Monaco

Por Estadão - Estadão 9

O Monaco conseguiu neste domingo algo que pode ser definido como uma façanha. A equipe interrompeu a série de seis vitórias consecutivas do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês com o empate por 3 a 3 no jogo disputado no estádio Parque dos Príncipes, estádio que é a casa do PSG, em Paris, pela 20.ª rodada.

Neymar foi o grande nome da equipe parisiense na partida. O astro marcou dois gols e ainda participou da jogada do outro tento do Paris Saint-Germain, que foi contra. Tudo isso no primeiro tempo, que terminou 3 a 2 para a equipe do ex-jogador do Santos.

O tropeço inesperado, porém, não abalou o domínio do Paris Saint-Germain no Francês. A equipe da capital do país chegou a 46 pontos, cinco a mais do que o Olympique de Marselha, vice-líder do campeonato – e com um jogo a mais por disputar. Já o Monaco está na oitava colocação com 29, quatro a menos do que o Rennes, terceiro colocado (os três primeiros se classificam para a Liga dos Campeões da Europa).

O primeiro tempo foi disputado em um ritmo alucinante no estádio Parque dos Príncipes. Em 12 minutos, os visitantes já venciam por 2 a 1. Neymar abriu o placar após receber um passe de Verratti, mas a resposta foi rápida e contundente: o português Gelson Martins empatou a partida e Ben Yedder anotou o tento da virada.

Aos 23 minutos, o Paris Saint-Germain empatou o confronto com uma boa dose de sorte. Neymar recebeu a bola dentro da área do Monaco e tentou passá-la para um companheiro. No meio do caminho, ela encontrou o pé de Ballo Toure e foi fazer companhia à rede – gol contra do lateral-direito francês.

Os líderes da competição lutaram para virar o jogo ainda no primeiro tempo e conseguiram. Mbappé foi derrubado na área do Monaco, aos 39 minutos, e o árbitro marcou o pênalti. Neymar executou a cobrança com muita tranquilidade e colocou o Paris Saint-Germain à frente no marcador.

Na segunda etapa, aos 29 minutos, o Monaco empatou a disputa com um gol controverso. O atacante Slimani estava em clara posição de impedimento quando recebeu a bola e marcou após uma disputa com o goleiro Keylor Navas. No entanto, o zagueiro Marquinhos desviou o passe antes que ele chegasse ao argelino. Depois de um longo diálogo ente o árbitro de campo e os responsáveis pelo VAR, o gol foi validado.

Nos acréscimos, Mbappé teve uma oportunidade extraordinária de fazer o gol da vitória ao receber um lançamento precioso de Neymar. O jovem francês, porém, decidiu tentar um sem-pulo e pegou mal na bola.

Também neste domingo, o Nantes venceu o Saint-Étienne por 2 a 0, fora de casa, e assumiu a quarta colocação do campeonato, com 32 pontos. O time derrotado está em 15.º, com 25. O Lille, por sua vez, perdeu a chance de chegar à terceira posição ao cair diante do Dijon por 1 a 0, jogando como visitante. Com 31 pontos, o Lille é o quinto, enquanto que os donos da casa estão em 16.º, com 21.

