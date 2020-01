Real Madrid bate Atlético nos pênaltis e conquista título da Supercopa da Espanha

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

O Real Madrid conquistou neste domingo o título da Supercopa da Espanha pela 11.ª vez em sua história. Em Jeddah, na Arábia Saudita, o time comandado pelo técnico francês Zinedine Zidane levantou a taça após derrotar o Atlético de Madrid por 4 a 1 nos pênaltis, depois de empate por 0 a 0 no tempo regulamentar e na prorrogação.

Pela primeira vez, a Supercopa da Espanha foi disputada por quatro equipes. Nas semifinais, o Real Madrid eliminou o Valência com uma vitória por 3 a 1, na última quarta-feira, e o Atlético de Madrid deixou o Barcelona fora da disputa com uma virada espetacular por 3 a 2, no dia seguinte.

As duas equipes de Madri fizeram desde os minutos iniciais um jogo equilibrado e muito físico, com raras oportunidades de gol. No primeiro tempo, o Atlético de Madrid chegou perto de abrir o placar aos 14 minutos, quando uma finalização do português João Felix passou perto do gol defendido pelo belga Courtois.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

O time branco, por sua vez, demorou para ameaçar o gol do esloveno Oblak. Foi só aos 43 minutos que isso aconteceu. Casemiro aproveitou bem um escanteio cobrado por Toni Kroos e mandou uma cabeçada que saiu por muito pouco.

A torcida do Real Madrid ficou ainda mais perto do grito de gol no comecinho da etapa final, mais precisamente aos cinco minutos. O atacante Jovic, substituto de Benzema, que está machucado, recebeu a bola na área do Atlético de Madrid e caprichou no chute, mas a bola passou a centímetros da trave e o 0 a 0 se manteve no placar.

O ex-santista Rodrygo estava no banco de reservas e entrou na partida durante a etapa final. Nos acréscimos, o atacante teve a chance de se tornar o herói da Supercopa da Espanha quando recebeu a bola sem marcação, dentro da área, em ótimas condições para marcar. Seu chute, porém, foi em direção ao meio do gol e Oblak fez a defesa.

Na prorrogação, as duas equipes pareciam bastante interessadas em evitar a disputa por pênaltis, pois buscaram o ataque com bastante energia, especialmente o Real Madrid. O gol, porém, não saiu porque Oblak e Courtois, dois dos melhores goleiros do mundo, estavam em uma jornada inspirada e evitaram que a Supercopa da Espanha fosse decidida na prorrogação.

A poucos minutos do final, o momento mais tenso do dérbi: Carvajal, do Real Madrid, perdeu a bola e Morata arrancou sozinho com a bola. Quando o atacante espanhol iria entrar na área, o uruguaio Valverde o derrubou com uma dura falta por trás e foi imediatamente expulso. Na sequência, jogadores das duas equipes se estranharam e faltou pouco para ter início uma briga.

Nos pênaltis, o Real Madrid foi bem mais competente do que o Atlético de Madrid. Carvajal, Rodrygo, Modric e Sergio Ramos mostraram muita categoria em suas cobranças, enquanto que os atleticanos Saúl e Thomas desperdiçaram seus chutes – o primeiro mandou a bola na trave e o segundo parou nas mãos de Courtois.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement