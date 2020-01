Suárez passa por cirurgia no joelho direito e desfalca Barcelona por até 4 meses

Por Estadão - Estadão 5

Os torcedores do Barcelona receberam uma péssima notícia neste final de semana. Como já havia sido anunciado pelo clube catalão no dia anterior, o atacante uruguaio Luis Suárez operou o joelho direito neste domingo, em Barcelona, mas o tempo de recuperação é bem maior do que as seis semanas inicialmente previstas. O jogador terá de ficar fora dos gramados por pelo menos quatro meses.

O uruguaio passou por uma cirurgia para corrigir uma lesão no menisco externo do joelho direito, sofrida na derrota por 3 a 2 para o Atlético de Madrid, na última quinta-feira, em Jeddah, na Arábia Saudita, pelas semifinais da Supercopa da Espanha.

A cirurgia foi realizada pelo doutor Ramon Cugat, o mesmo que o operou em maio de 2019 – na ocasião, Luis Suárez perdeu apenas a reta final da temporada passada e esteve pronto para disputar a Copa América, no Brasil, com a seleção do Uruguai.

Desta vez, no entanto, o problema no menisco externo é mais grave. Luis Suárez vai desfalcar o Barcelona até maio, o que significa que será ausência em praticamente todo o Campeonato Espanhol. Uma eventual semifinal da Liga dos Campeões da Europa (jogo de volta nos dias 5 e 6 de maio) também estaria na conta.

O atacante uruguaio disputou 23 partidas nesta temporada pelo Barcelona e marcou 14 gols, sendo 11 no Campeonato Espanhol e três na Liga dos Campeões da Europa, além de dar 10 assistências. O próximo compromisso do Barcelona será no próximo dia 19 contra o Granada, no estádio Camp Nou, em Barcelona, pela 20.ª rodada da liga espanhola.

Ao todo, com a camisa 9 do Barcelona, o uruguaio marcou 191 gols e deu 107 assistências em 270 partidas. Esta lesão também é problema e preocupa a seleção uruguaia que conta com o jogador na Copa América deste ano, em junho e julho, na Colômbia e na Argentina.

