Inter de Milão só empata contra Atalanta e pode perder liderança para a Juventus

Em um jogo cheio de alternativas e de bom nível técnico, Inter de Milão e Atalanta empataram por 1 a 1, neste sábado, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela 19.ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado frustrou as duas equipes, já que a da casa pode perder a liderança neste domingo para a Juventus e a de Bérgamo poderia ter conseguido a vitória se o meia colombiano Muriel tivesse convertido a sua cobrança de pênalti no final do duelo – o goleiro esloveno Handanovic espalmou.

Com o empate, a Inter de Milão assumiu a liderança isolada da competição com 46 pontos. Tem um a mais que a Juventus, que neste domingo enfrentará a Roma, no estádio Olímpico, em Roma. Também fazendo uma boa campanha, a Atalanta chegou aos 35 pontos e ocupa a quinta colocação. Tem a mesma pontuação da própria Roma, que fica em quarto pelos critérios de desempate.

Em campo, o entrosamento entre os atacantes Romelu Lukaku e Lauturo Martínez parece cada vez maior na Inter de Milão. Neste sábado, a dupla funcionou mais uma vez. Logo aos quatro minutos de jogo, o belga tabelou com o argentino, que de dentro da área bateu forte e rasteiro, sem dar chances para o goleiro Pierluigi Gollini.

Até o intervalo, mais chances foram criadas por ambas as equipes. Nas melhores delas, Lautaro Martínez quase fez o segundo, mas o zagueiro Palomino impediu, e o zagueiro brasileiro Rafael Toloi por pouco conseguiu o empate em uma cabeça, que foi defendida por Handanovic.

Para o segundo tempo, a Atalanta voltou mais ofensiva e logo mandou uma bola na trave com Malinovskyi. Aos 30 minutos conseguiu o empate. Após bate e rebate, a zaga da Inter de Milão falhou e a bola sobrou para o ala esquerdo Gosens, que aproveitou e tirou do goleiro interista.

Handanovic ainda evitou o pior para a sua equipe. Aos 43 minutos, Malinovskyi foi derrubado pelo zagueiro Bastoni e o árbitro marcou a penalidade. Na cobrança, Muriel bateu forte, mas o goleiro esloveno voou no canto direito para espalmar e evitar a derrota.

