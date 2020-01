Gabriel Sara passa por cirurgia após fratura e iniciará tratamento no São Paulo

Por Estadão - Estadão 4

O São Paulo tem um desfalque para esse início de temporada. Neste sábado, o meia-atacante Gabriel Sara foi submetido a uma cirurgia para correção de fratura no quinto metatarso do pé esquerdo, sofrida no dia anterior, e passa bem. O procedimento cirúrgico foi realizado na capital paulista e bem sucedido de acordo com os médicos.

O jovem jogador deverá receber alta para deixar o hospital ainda neste final de semana e imediatamente iniciará a fisioterapia com os profissionais do clube. Gabriel Sara sofreu a lesão após um trauma durante o treino da equipe na última sexta-feira, no CFA Laudo Natel, em Cotia, onde o São Paulo faz a pré-temporada.

O jogador foi titular da equipe no último jogo de 2019, quando deu uma assistência na vitória por 2 a 1 sobre o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pelo Campeonato Brasileiro. Gabriel Sara foi revelado nas categorias de base, estreou pelo time principal em 2017 e passou a fazer parte do elenco na última temporada.

TREINO – O primeiro sábado de pré-temporada do elenco em 2020 foi de muito trabalho para o técnico Fernando Diniz, que comandou um coletivo no CFA Laudo Natel e deu sequência aos preparativos para as estreias no Campeonato Paulista e na Copa Libertadores.

A primeira partida do São Paulo no Paulistão está agendada para o próximo dia 22, uma quarta-feira, às 21h30, diante do Água Santa, no estádio do Morumbi, na capital paulista.

