São Paulo sofre, mas empata e define confrontos da 2ª fase da Copa SP

O São Paulo sofreu, mas conseguiu confirmar a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta sexta-feira, o clube do Morumbi buscou um empate por 1 a 1 diante do EC São Bernardo e acabou avançando. Caio, de pênalti, abriu o placar e Anilson, de falta, deixou tudo igual.

Com o resultado, o São Paulo assumiu a liderança do Grupo 29, com cinco pontos, assim como Operário-PR e EC São Bernardo. No entanto, o time do ABC Paulista acabou sendo eliminado pelo saldo de gols. O clube da capital somou oito, contra dois da equipe de Ponta Grossa. O São Bernardo teve apenas um.

O São Paulo já sabe quem irá enfrentar na próxima fase. O clube do Morumbi terá o Flamengo-SP, que avançou após ficar na vice-liderança do Grupo 30. O Operário, por sua vez, terá pela frente o Santa Cruz.

Confira os confrontos da segunda fase:

Londrina-PR x Timon-MA

Santos-SP x Ponte Preta-SP

Botafogo-SP x Botafogo-RJ

Novorizontino-SP x Atlético-GO

Vitória-BA x Paraná-PR

Red Bull Brasil-SP x Serra-ES

Internacional-RS x Volta Redonda-RJ

Desportivo Brasil-SP x Capivariano-SP

Votuporanguense-SP x Mirassol-SP

Joinville-SC x Tanabi-SP

Corinthians-SP x Cuiabá-MT

Juventude-RS x Francana-SP

Tupi-MG x Gama-DF

Athletico-PR x Bahia-BA

Fluminense-RJ x CRB-AL

Taboão da Serra-SP x Ituano-SP

Ferroviária-SP x Goiás-GO

Sertãozinho-SP x Palmeiras-SP

Vasco x Náutico-PE

Criciúma-SC x Itapirense

Grêmio-RS x União ABC-MS

Chapecoense-SC x Real-DF

Atlético-MG x ABC-RN

São Bernardo-SP x River-PI

Água Santa-SP x Atlético-CE

Avaí-SC x Trem-AP

Cruzeiro-MG x Sport-PE

Desportiva-PA x Oeste-SP

São Paulo x Flamengo-SP

Santa Cruz-PE x Operário-PR

Ceará-CE x Coritiba-PR

São Bento-SP x São Caetano-SP

Confira os resultados desta sexta-feira:

13h

Canaã-BA 1 x 2 São Caetano-SP

Coritiba-PR 0 x 2 São Bento-SP

14h45

Trindade-GO 2 x 3 sergipe-se

15h

Vitória Conquista-BA 1 x 1 Trem-AP

15h15

Nacional-SP 3 x 3 Ceará-CE

Portuguesa-SP 2 x 2 CSA-AL

17h

Oeste-SP 1 x 3 Cruzeiro-MG

Carajás-PA 2 x 8 Jacuipense-BA

19h15

Operário-PR 3 x 1 Palmeira-RN

Itapirense-SP 0 x 3 Vasco-RJ

21h30

EC São Bernardo-SP 1 x 1 São Paulo-SP

