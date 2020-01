Copa do Brasil começa em 5 de fevereiro com 16 jogos e Botafogo em campo

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

A CBF divulgou nesta sexta-feira as datas e horários dos duelos primeira fase da Copa do Brasil. O torneio, que contará com 91 equipes participantes, terá seu início em 5 de fevereiro. Na data, serão disputados 16 jogos, com destaque para a estreia do Botafogo, que visitará o Caxias, no Estádio Centenário.

Também no dia 5, serão realizados dois jogos envolvendo clubes paulistas. O XV de Piracicaba receberá o Londrina a partir das 20h30, enquanto o Novorizontino atuará em casa, às 16h30, diante do Figueirense, no jogo que abrirá a competição. E na quinta-feira, dia 6, o Santo André será mandante contra o Coritiba.

Na semana seguinte, no dia 12, três dos principais clubes do País vão entrar em campo. O Vasco visitará o Altos, no Piauí, às 19h15. E a partir das 21h30, o Fluminense vai encarar o Moto Club, no Maranhão, e o Atlético-MG terá pela frente o Campinense, na Paraíba. O Oeste, por sua vez, entrará em campo às 16h, contra o Bangu, em Moça Bonita.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

A Ferroviária jogará no dia 13, às 16h30, diante do Avaí, na Fonte Luminosa, mesmo dia em que a Ponte Preta enfrentará o Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, às 19h15. Será também a data da estreia do Cruzeiro, às 21h30, em Roraima, diante do São Raimundo.

REGULAMENTO – A Copa do Brasil é um torneio mata-mata com oito fases, sendo que nas duas primeiras os confrontos serão disputados em jogo único, e nas fases restantes, em partidas de ida e volta.

Na primeira etapa, em caso de empate, o time visitante estará classificado. Já na segunda fase, em caso de igualdade, o classificado será conhecido por meio da disputa de pênaltis. A partir da terceira fase, o primeiro critério de desempate é o saldo de gols. Permanecendo a igualdade, pênaltis.

Confira a tabela da primeira fase da Copa do Brasil:

5 de fevereiro (quarta-feira)

16h30 – Novorizontino-SP x Figueirense-SC

19h15 – Operário-MT x Santa Cruz-PE

20h30 – São Luiz-RS x América-RN

Coruripe-AL x Juventude-RS

XV de Piracicaba-SP x Londrina-PR

Palmas-TO x Paraná-PR

Bahia de Feira-BA x Luverdense-MT

Independente-PA x CRB-AL

Atlético-BA x Botafogo-PB

Santos-AP x América-MG

Barbalha-CE x Operário-PR

21h30 – River-PI x Bahia-BA

Caxias-RS x Botafogo-RJ

Vilhenense-RO x Boa-MG

Aquidauaense-MS x ABC-RN

Fast Club-AM x Goiás-GO

6 de fevereiro (quinta-feira)

16h30 – Santo André-SP x Criciúma-SC

19h15 – Brasiliense-DF x Paysandu-PA

20h30 – Vitória-ES x CSA-AL

21h30 – União-MT x Atlético-GO

11 de fevereiro (terça-feira)

21h30 – Imperatriz-MA x Vitória-BA

12 de fevereiro (quarta-feira)

16h – Bragantino-PA x Ceará-CE

19h15 – Brusque-SC x Sport-PE

Altos-PI x Vasco-RJ

20h – Freipaulistano-SE x Remo-PA

20h30 – Gama-DF x Brasil-RS

Caucaia-CE x São José-RS

Afogados-PE x Atlético-AC

21h30 – Toledo-PR x Náutico-PE

Moto Club-MA x Fluminense-RJ

Campinense-PB x Atlético-MG

Águia Negra-MS x Sampaio Corrêa-MA

22h30 – Manaus-AM x Coritiba-PR

Galvez-AC x Vila Nova-GO

13 de fevereiro (quinta-feira)

15h30 – Lagarto-SE x Volta Redonda-RJ

16h30 – Ferroviária x Avaí

19h15 – Novo Hamburgo x Ponte Preta

21h30 – São Raimundo-RR x Cruzeiro-MG

Boavista-RJ x Chapecoense

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement