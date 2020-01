'O Aprendiz': Band abre inscrições para participantes anônimos

Por Estadão - Estadão 4

O Aprendiz, reality show da Band apresentado por Roberto Justus, teve suas inscrições abertas nesta quinta-feira, 9. Esta será a primeira vez desde 2011 em que ‘anônimos’ poderão se inscrever no programa.

Na 11ª edição de O Aprendiz, que foi ao ar no ano passado, estiveram presentes apenas influenciadores digitais. Em Aprendiz Celebridades, de 2014, foram chamados nomes conhecidos do público e em Aprendiz – O Retorno, em 2013, apenas ex-participantes tiveram vez.

“Resolvemos voltar às origens e dar oportunidade a todos”, explicou Justus em stories no Instagram.

A nova temporada tem suas gravações previstas entre março e agosto de 2020, na capital paulista, em cidades do interior e fora do Brasil. Entre as perguntas do formulário, constam se a pessoa “possui passaporte válido” ou “visto válido para os Estados Unidos”.

Se você pensa em participar do programa, se prepare: os candidatos ficarão confinados por três meses, “sem comunicação”.

Como fazer sua inscrição em O Aprendiz 2020

Para se inscrever na nova temporada do programa é necessário ser maior de 18 anos, responder a algumas perguntas e enviar uma foto e um vídeo para a produção do programa, com intuito de “se apresentar e dizer por que quer entrar no O Aprendiz”

Entre as perguntas para se inscrever, é necessário responder “qual seu maior fracasso” e “sua maior conquista” até hoje, a sua “maior ambição na vida”, além de listar qualidades e defeitos.

