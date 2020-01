Estreias da semana nos cinemas

Por Estadão - Estadão 4

Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

PRÉ-ESTREIA

A Chance de Fahim (Fahim, França/2019, 107 min) – Drama. Dir. Pierre-François Martin-Laval. Com Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty. Forçado a fugir de sua terra natal, Bangladesh, Fahim e seu pai partem para Paris, onde buscam obter asilo político. Lá, o jovem tenta utilizar seu talento no xadrez para conseguir abrigo no país. 10 anos.

ESTREIAS

Adoráveis Mulheres (Little Women, EUA/2019, 135 min.) – Drama. Dir. Greta Gerwig. Com Noémie Merlant, Adèle Haenel e Luàna Bajrami. Quatro irmãs adolescentes com personalidades distintas, Jo, Beth e Meg e Amy, estão amadurecendo e se tornando adultas durante a guerra civil norte-americana, em meio aos desafios da turbulenta época. 10 anos.

Ameaça Profunda (Underwater, EUA/2019, 95 min.) – Ação. Dir. William Eubank. Com Kristen Stewart, Jessica Henwick, T.J. Miller. Um terremoto faz com que seis tripulantes de uma instalação submarina tenham de fugir para um lugar seguro. Enquanto lutam para chegar ao destino, descobrem que estão sendo atacados por monstros ancestrais. 12 anos.

Kursk, A Última Missão (Kursk, Bélgica/2019, 119 min.) – Drama. Dir. Thomas Vinterberg. Com Colin Firth, Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux. O filme relata a história real do submarino russo Kursk, que afundou no Mar de Barents, após uma explosão, em agosto de 2000, e a tentativa de resgate de 23 sobreviventes que ficaram no fundo do mar. 10 anos.

O Escândalo (Bombshell, EUA/2019, 109 min.) – Biografia. Dir. Jay Roach. Com Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie. Gigante do telejornalismo e antigo CEO da Fox News, Roger Ailes tem seu poder questionado quando um grupo de mulheres o acusam de assédio sexual no ambiente de trabalho. 14 anos.

Retrato de uma Jovem em Chamas (Portrait de la Jeune Fille en Feu, França/2019, 121 min) – Drama. Dir. Céline Sciamma. Na França do fim do século 18, a pintora

Marianne é contratada para retratar a jovem Héloïse antes de seu casamento. As duas, porém, acabam se aproximando. 14 anos.

