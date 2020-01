Lecaros exalta Didi e diz ser 'forte no um contra um' na chegada ao Botafogo

Por Estadão - Estadão 6

O dia do retorno do elenco do Botafogo após o período de férias também foi marcado pela apresentação de um dos reforços para a temporada 2020: Alexander Lecaros. O atacante peruano, de 20 anos, vestiu a camisa alvinegra pela primeira vez e falou sobre as suas características, explicando que gosta de atuar pelos lados, apostando na individualidade.

“Meu forte é o um contra um, tratar de assistir os meus companheiros. E também joguei um tempo de lateral-esquerdo e me serviu muitíssimo para evoluir na minha forma de jogo. Quero sair campeão com a equipe, dar tudo de mim e dar o meu melhor e creio que vamos brigar por coisas importantes”, afirmou.

Lecaros iniciou a sua carreira pelo Real Garcilaso, único time pelo qual atuou antes de ser contratado pelo Botafogo. E revelou, na apresentação, que o seu pai lhe apresentou referências positivas sobre o time carioca, incluindo Didi, bicampeão mundial pelo Brasil e técnico da seleção peruana na Copa de 1970.

“Em tempos anteriores o meu pai comentava sobre jogadores do Botafogo, sobre Didi, que foi treinador da seleção peruano e é muito conhecido lá. Me comentou que há muitos ídolos aqui e isso também me motivou a vir para cá. Estou muito seguro aqui”, disse.

Além disso, Lecaros revelou inspiração em grandes ídolos do futebol mundial para se consolidar em sua primeira experiência longe do Peru. “Me sinto muito contente por essa minha primeira experiência fora do meu país. Me inspiro no Neymar, no Messi, pelo mesmo estilo de jogo. Creio que esses que tenho que seguir”, comentou.

Para a temporada 2020, além de Lecaros, o Botafogo se reforçou com o zagueiro Ruan Renato, o lateral-esquerdo Guilherme Santos, os volantes Thiaguinho e Luiz Otávio, o meia Bruno Nazário e o atacante Pedro Raul.

