Manifestantes detidos em SP durante protesto são liberados; MPL marca novo ato

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Vinte e nove manifestantes que foram detidos durante o protesto do Movimento Passe Livre (MPL) nesta terça-feira, 7, foram liberados após assinarem um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por dano, desacato e lesão corporal. Com o grupo, a polícia apreendeu uma mochila com dez coquetéis molotov.

O primeiro ato no ano contra o aumento de R$ 0,10 nas tarifas do transporte público de São Paulo terminou em tumulto após manifestantes tentarem pular catracas da Estação Trianon-Masp, da Linha 2-verde do metrô, na Avenida Paulista, região central da capital.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), um major da Polícia Militar foi ferido por um estilhado de vidro.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Um novo protesto foi convocado pelo MPL para esta quinta-feira, 9, com concentração na Praça da Sé, também no centro, às 17 horas.

Felipe Cordeiro

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement