Aproveite o verão para cuidar da saúde

Muitos aproveitam o verão para curtir as férias, descansar e, assim, dar uma pausa na loucura no dia a dia. Mesmo assim, lazer não é sinônimo de descuido com a saúde. Por isso, a atenção com a alimentação e a prática de atividade física são primordiais.

Aliás, algumas adaptações são necessárias durante esse período. Afinal, o corpo perde mais líquidos, produz menos energia e o metabolismo fica mais lento. Aumentar a hidratação pode ser o primeiro passo para manter-se equilibrado.

Alimentação

As refeições necessitam também de cuidados especiais. Alimentos mais leves devem fazer parte da rotina, assim como frutas, legumes e verduras. Para a conquista do efeito desintoxicante, o ideal é optar por verduras com colorações mais escuras, como couve, brócolis e agrião. Além disso, vale incluir ainda no cardápio limão, abacaxi e gengibre.

Sol

Aproveitar o sol com sabedoria faz muito bem para a saúde. Por isso, utilizar o protetor solar não é opcional, torna-se uma obrigação. Outra dica: castanhas e nozes também ajudam a proteger contra raios UV.

Caso esteja na praia, aproveite para caminhar, andar de bicicleta, jogar futebol ou vôlei. Enfim, faça atividades ao ar livre. Também vale ir aos parques. É só ficar atento aos horários, para evitar o sol mais forte.

Hábitos

Para quem pretende conquistar a boa forma, é fundamental criar novos hábitos. O primeiro passo é procurar um médico para fazer um check-up. Além disso, é necessário criar novos hábitos, como incluir uma atividade física na rotina e eliminar do cardápio determinados alimentos.

