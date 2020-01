LeBron faz 'triple-double' e Lakers faturam 5ª vitória seguida na NBA

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Após oscilações no mês de dezembro, o Los Angeles Lakers reencontraram o ritmo que vinham exibindo nos meses anteriores. Na noite deste domingo, o time foi comandado por LeBron James para vencer o Detroit Pistons por 106 a 99, diante de sua torcida. O astro terminou o duelo com um “triple-double”, com 21 pontos, 14 rebotes e 11 assistências.

Ele obteve este feito pela 90ª vez em sua carreira, sendo a nona somente nesta temporada e a segunda em cinco dias. Para ajudar, contou com a parceria bem-sucedida com Anthony Davis, responsável por 24 pontos e 11 rebotes, em mais um “double-double” em sua carreira. Davis foi decisivo no imprevisível último quarto do jogo, quando os Lakers chegaram a perder uma vantagem de 11 pontos e correram risco de derrota.

Os Pistons levaram perigo aos anfitriões principalmente em razão da eficiente entrada dos reservas na segunda metade do jogo. Não por acaso Derrick Rose foi o cestinha do duelo, após começar a partida no banco. Ele anotou 28 pontos. Svi Mykhailiuk registrou 14 e Langston Galloway, 13. O trio iniciou o confronto na reserva.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Apesar do esforço e do susto aos Lakers, os Pistons acumularam a nona derrota nos últimos 11 jogos. No momento, ocupa a 11ª posição da Conferência Leste, com 13 vitórias e 24 revezes. Já os Lakers seguem líderes do Oeste, com a segunda melhor campanha da temporada regular até agora, com 29 triunfos e sete derrotas.

Na briga pelas primeiras posições no Oeste, o Los Angeles Clippers também jogou em casa e, assim como os Lakers, não decepcionou. Num duelo apertado, bateu o New York Knicks por 135 a 132, sem poder contar com Kawhi Leonard, poupado em razão de dores no joelho.

A ausência do astro foi compensada pela boa atuação do trio formado por Paul George, Lou Williams e Montrelz Harrell, responsável por 34 pontos. Os outros dois anotaram 32. Além disso, JaMychal Green terminou o jogo com um “double-double” de 11 pontos e dez rebotes.

Do outro lado da quadra, o destaque dos Knicks foi Marcus Morris, cestinha da partida, com 38 pontos. RJ Barrett contribuiu com 24, sem poder evitar a 26ª derrota da equipe de Nova York em 36 jogos – é a penúltima colocada da Conferência Leste.

Já os Clippers apresentam retrospecto quase invertido. Em quarto lugar no Oeste, somam 26 triunfos e 12 revezes até agora.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Los Angeles Clippers 135 x 132 New York Knicks

Miami Heat 122 x 111 Portland Trail Blazers

Cleveland Cavaliers 103 x 118 Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns 114 x 121 Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers 106 x 99 Detroit Pistons

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Philadelphia 76ers x Oklahoma City Thunder

Charlotte Hornets x Indiana Pacers

Washington Wizards x Boston Celtics

Orlando Magic x Brooklyn Nets

Atlanta Hawks x Denver Nuggets

New Orleans Pelicans x Utah Jazz

San Antonio Spurs x Milwaukee Bucks

Dallas Mavericks x Chicago Bulls

Sacramento Kings x Golden State Warriors

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement