Palmeiras e Ferroviária vencem a segunda e avançam na Copa São Paulo

A Copa São Paulo de Futebol Júnior conheceu na tarde deste domingo os dois primeiros classificados para a segunda fase. Com 100% de aproveitamento, Palmeiras e Ferroviária avançaram no Grupo 17, cuja sede é em Araraquara.

Na preliminar, a Ferroviária fez a festa da torcida presente na Fonte Luminosa ao golear o União-MT, por 5 a 1. A classificação, porém, veio depois, graças à vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Petrolina-PE.

O primeiro tempo foi todo do artilheiro Fabrício, que mostrou oportunismo para marcar os dois gols do Palmeiras. Logo aos quatro minutos, o camisa 9 desviou de cabeça, no cantinho da meta adversária. Já aos 43, ele completou de carrinho dentro da pequena área.

Na etapa final, o Palmeiras diminuiu o ritmo, mas mesmo assim conseguiu criar algumas oportunidades de gol, assim como o Petrolina-PE. O placar, porém, seguiu inalterado.

Os dois times disputam a liderança do Grupo 17 na próxima quarta-feira, às 21h30. A Ferroviária tem a vantagem do empate porque está na frente do Palmeiras no saldo de gols (7 contra 4).

Confira os jogos deste domingo:

8h45 – União Mogi-SP 1 x 5 Real-DF

11h – Juventus-SP 1 x 1 Grêmio

13h45 – Ferroviária-SP 5 x 1 União Rondonópolis-MT

16h – Petrolina-PE 0 x 2 Palmeiras

18h15 – Sertãozinho-SP x Confiança-SE

18h30 – Vilhenense-RO x Fluminense

20h30 – Penapolense-SP x Goiás

20h45 – Ituano-SP x Socorro-SE

