Willian José marca, mas Villarreal bate Real Sociedad, de virada, pelo Espanhol

Por Estadão - Estadão 6

O Villarreal obteve uma importante vitória, neste domingo, ao vencer de virada, a Real Sociedad, por 2 a 1, em duelo válido pela 19.ª rodada do Campeonato Espanhol.

O resultado deixa o Villarreal na nona colocação, com 28 pontos, e mantém a Real Sociedad no quinto lugar, mas um pouco mais afastada dos primeiros colocados, ao permanecer com 31 pontos. Barcelona e Real Madrid somam 40 pontos cada.

Para delírio dos 31.538 torcedores presentes ao estádio Anoeta, o brasileiro Willian José abriu o placar para a Real Sociedad, aos 22 minutos de jogo, ao demonstrar oportunismo e concluir uma jogada iniciada pelo lado direito. O empate do Villarreal só veio aos 13 da etapa final, quando Manu Trigueros não desperdiçou uma cobrança de pênalti.

O gol mais bonito da partida definiu a vitória do time visitante. Lançado na ponta-esquerda, Santi Cazorla surgiu livre e bateu forte de pé esquerdo, sem chance de defesa para o goleiro Alex Remiro.

Em outro jogo, o Granada, diante de 16.395 torcedores, derrotou o Mallorca, por 1 a 0, gol marcado por Angel Montero, após bela assistência de Roberto Soldado, aos 24 minutos do primeiro tempo. Sensação do início do campeonato, o Granada chegou aos 27 pontos, na décima colocação. O Mallorca permanece com 15 pontos e flerta com a zona de rebaixamento.

