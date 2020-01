Na Índia, manifestantes marcham contra lei de cidadania

Por Estadão - Estadão 7

Mais de cem mil manifestantes participaram neste sábado, 4, de uma marcha na cidade de Hyderabad, no sul da Índia, com gritos contra a nova lei de cidadania do primeiro-ministro Narendra Modi. O protesto, chamado de “Marcha do Milhão”, foi organizado por um grupo que reúne organizações muçulmanas e da sociedade civil. O governo indiano tem enfrentado semanas de protestos às vezes contra o Ato de Emenda à Cidadania (CAA, sigla em inglês), que foi passado pelo governo de Modi, em dezembro.

