Casa Branca envia ao Congresso explicações sobre ataque a general iraniano

A Casa Branca notificou formalmente o Congresso norte-americano sobre o ataque que matou o general iraniano Qassem Soleimani, disseram, neste sábado, dia 4, oficiais do governo e do Congresso. O presidente Donald Trump foi obrigado a enviar uma explicação por escrito justificando o ato em até 48 horas. De acordo com fontes dentro da administração, o conteúdo do documento seria secreto.

Um ataque com drone matou o general Qassem Soleimani, líder da ala estrangeira da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, no dia 2 de janeiro.

O congresso norte-americano deu respostas divergentes ao ataque, respeitando, sobretudo, as linhas partidárias. Enquanto vários republicanos elogiaram a medida como uma resposta justa à agressão iraniana, democratas questionaram se o ato representaria uma escalada perigosa na violência. Os democratas afirmam ainda que o Congresso deveria ter sido notificado antes. Fonte: Dow Jones Newswires.

