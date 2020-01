Melancia ajuda na conquista da boa forma

Por Estadão - Estadão 1

Advertisement

Advertisement

Manter ou conquistar a boa forma não é uma missão muito fácil. Afinal, exige disciplina e dedicação, com a união da prática de atividade física com uma alimentação saudável e equilibrada. Entretanto, é uma tarefa extremamente saborosa. Principalmente, quando contamos com a ajuda de deliciosas frutas que ajudam nessa missão.

Continua depois da publicidade

Para quem abusou um pouco durante as festas de fim de ano, uma boa alternativa para começar 2020 com o pé direito é contar com a ajuda da melancia. Afinal, essa fruta muita apreciada tem ótimas qualidade que ajudam na luta contra a balança.

Para os “formigões”, o sabor adocicado da melancia ajuda a deixar os doces de lado, eliminando aquela vontade de comer um bombom, por exemplo. Mas a fruta tem outras vantagens para uma dieta saudável e eficiente.

Advertisement

Vitaminas e minerais

A melancia é uma ótima fonte de vitaminas A e do complexo B. Além disso, tem em sua composição a vitamina C. Já potássio, ferro e zinco são alguns dos minerais disponíveis.

Além disso, a grande quantidade de água em sua composição é ideal para quem luta para perder alguns quilos. Afinal, o efeito diurético faz bem para os rins e facilita a eliminar o inchaço. Outra vantagem: a melancia possui poucas calorias.

Dica

Advertisement

Mesmo assim, não basta apenas incluir a fruta nas refeições do dia a dia. Para quem procura entrar em forma, o ideal é montar um cardápio equilibrado. Por isso, vale contar com a ajuda de um nutricionista. Aliás, consultar-se com um médico também é necessário, fazendo assim um check-up geral.

Fábio Lopes

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão. Todos os direitos reservados.

Advertisement