Atlético-MG anuncia venda de Chará ao Portland Timbers

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O Atlético Mineiro anunciou nesta quinta-feira a saída de uma das peças do seu elenco. Sem revelar os detalhes financeiros da transação, a diretoria do clube comunicou a venda do atacante colombiano Yimmy Chará para o Portland Timbers, que disputa a MLS, a principal liga de futebol dos Estados Unidos.

“O Clube Atlético Mineiro oficializa a transferência definitiva do atacante Yimmy Chará para o Portland Timbers, dos Estados Unidos. Agradecemos ao jogador pelo empenho e pela dedicação com a camisa alvinegra e desejamos sucesso em seu novo clube”, anunciou a equipe em publicação no seu perfil no Twitter.

Chará estava no Atlético-MG desde a metade de 2018, tendo chegado ao clube após se destacar no colombiano Junior Barranquilla. Desde então, até adquiriu o status de titular, mas não chegou a corresponder ao que se esperava da maior contratação da história da equipe. Ele disputou um total de 68 jogos, com dez gols marcados. Ele terminou a temporada 2019 machucado, mas a fechou com nove gols em 46 partidas.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

O Atlético-MG foi alvo de ação do Junior Barranquilla na Fifa por não ter pago o valor total da transação por Chará, algo que o time agora deverá fazer os recursos que receberá do time dos Estados Unidos, além de aproveitá-los para colocar os salários em dia.

No Portland Timbers, Chará vai atuar ao lado do seu irmão, o atacante colombiano Diego Chará. “Estou muito feliz e animado por me juntar aos Timbers. Tudo o que meu irmão fez e o que ele mencionou sobre o time e a cidade são ótimas indicações de como as coisas podem ser para mim e minha família na próxima temporada”, disse. “Estou passando por um grande momento na minha carreira e sinto-me confiante de que darei o melhor para ajudar a organização a alcançar seus objetivos dentro e fora do campo”.

Antes de Chará, o Atlético-MG já havia negociado outras duas peças do setor ofensivo, o meia-atacante Luan e o centroavante Alerrandro, para o futebol japonês e o Red Bull Bragantino, respectivamente, após o fim da temporada 2019.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement