Motorista enfrenta congestionamento na Imigrantes em direção a SP

A Rodovia dos Imigrantes tem lentidão na manhã desta quinta-feira, 2, no sentido São Paulo, entre os quilômetros 65 ao 62, e do km 58 ao 46, por excesso de veículos. No sentido litoral, o motorista também enfrenta tráfego lento entre os quilômetros 46 e 56 por volta das 10h10. Segundo a Concessionária Ecovias, a Rodovia Anchieta tinha, no horário acima, tráfego normal em ambos os sentidos e era uma boa opção para quem segue em direção à capital paulista.

A interligação na Baixada apresenta movimentação normal em ambos os sentidos. Já a alça de acesso da Anchieta para Imigrantes está interditada devido a operação subida.

A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tinha lentidão, no sentido litoral, entre os quilômetros 270 e 274. Já no sentido São Paulo, o motorista enfrentava tráfego lento entre os quilômetros 286 e 280.

A Rodovia Cônego Domenico Rangoni (SP-055) tinha congestionamento, no sentido São Paulo, do quilômetro 269 ao 268 por excesso de carros. A Rio-Santos apresentava tráfego intenso no sentido Bertioga e no sentido Ubatuba, o motorista encontrava movimento intenso nos dois sentidos.

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP 098) registrava tráfego intenso sentido Mogi das Cruzes, na altura do km 98. A Raposo Tavares (SP- 270), na altura de Cotia, na Grande SP, apresentava tráfego intenso sentido capital. Já no sentido Cotia o movimento estava normal.

A Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), no trecho entre Campos do Jordão e Taubaté, apresentava tráfego normal nos dois sentidos.

