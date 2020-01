Manchester United revela que Pogba deve passar por cirurgia no tornozelo

Por Estadão - Estadão 9

O retorno de Paul Pogba aos gramados sem qualquer restrição ainda deverá demorar a acontecer. Nesta quarta-feira, o técnico do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, explicou que o meio-campista francês poderá ficar por até mais um mês afastado dos gramados por causa de uma lesão no tornozelo direito.

A tendência é que Pogba passe por uma cirurgia para resolver o problema. O técnico do Manchester United explicou que o jogador foi avaliado por médicos e que uma operação provavelmente será necessária para solucionar de vez a contusão do meio-campista francês.

“Ele está lesionado agora e provavelmente precisará de uma operação no pé. E vamos ver quanto tempo leva para ele voltar. Tivemos exames e, embora não seja nada importante, é algo que precisa ser resolvido e tratado dentro de um prazo. Ele foi aconselhado a fazê-lo o mais rápido possível. Tivemos um médico avaliando ele e o clube fez as verificações. É um grande golpe que Paul esteja fora agora – ele provavelmente ficará fora por três ou quatro semanas”, explicou o treinador.

Por causa da lesão, Pogba ficou de fora da a vitória de sábado sobre Burnley e também da derrota desta quarta-feira por 2 a 0 para o Arsenal. Além disso, disputou apenas dois jogos do Manchester United nos últimos três meses.

Com o último tropeço, o time parou nos 31 pontos e está em quinto lugar no Campeonato Inglês, a cinco do quarto colocado Chelsea. O próximo compromisso do time será pela Copa da Inglaterra. O Manchester United vai visitar o Wolverhampton no sábado.

