Com um belo gol de bicicleta, Brighton arranca empate diante do Chelsea

Brighton & Hove Albion e Chelsea empataram, nesta quarta-feira, por 1 a 1, no Falmer Stadium, em duelo válido pela 21.ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo foi marcado pelo belo gol de bicicleta marcada pelo atacante iraniano Alireza Jahanbakhsh, que garantiu um ponto para o time da casa.

Quarto colocado no campeonato, atrás de Liverpool (55 pontos), Leicester (42) e Manchester City (41), o Chelsea alcança os 36 pontos, enquanto o Brighton chegou aos 24 e se afasta um pouco mais da zona de rebaixamento.

O Chelsea começou pressionando o Brighton e conseguiu o seu gol logo aos nove minutos de jogo. Após cobrança de escanteio pela direita, Zouma tocou de cabeça, a bola bateu na zaga e sobrou para Azpilicueta abrir o placar.

Com a vantagem, a equipe do técnico Frank Lampard diminuiu o ritmo e viu o adversário ganhar confiança. Mesmo assim, o Brighton só foi incomodar o goleiro Kepa, aos 42 minutos, com um bonito chute colocado do belga Leandro Trossard.

No segundo tempo, o Chelsea apostou nos contra-ataques e deixou a iniciativa do jogo para o Brighton. Mas a partida só foi esquentar nos 15 minutos finais. Aaron Connolly, aos 34 minutos, dominou a bola dentro da área, diante de três zagueiros, e finalizou para boa defesa de Kepa.

O gol de empate saiu aos 38 minutos. Bola levantada na área do Chelsea, o zagueiro Lewis Dunk tocou de cabeça e a bola foi em direção de Alireza Jahanbakhsh. O iraniano acertou linda bicicleta e empatou a partida.

Empurrado pela torcida, o Brighton tentou a vitória e se abriu para os contra-ataques. Callum Hudson Odoi errou por muito pouco o alvo aos 42 minutos. O Brighton devolveu o susto com Neal Maupay, que forçou Kepa a fazer mais uma grande defesa.

Em outro jogo, o Aston Villa obteve importante vitória, ao bater o Burnley, fora de casa, por 2 a 1. Com a vitória, a equipe atinge 21 pontos e mostra força para brigar contra o rebaixamento. A equipe da casa continua com 24 pontos.

O primeiro gol foi marcado pelo atacante brasileiro Wesley. Após boa tabela com Jack Grealish, o grandalhão matou bonito no peito, antes de finalizar, aos 27 minutos.

O segundo gol foi de Grealish, depois de receber a bola na meia esquerda e chutar com firmeza, sem defesa para o goleiro Nick Pope, aos 41 minutos. O Burnley diminuiu, aos 35 da etapa final, com uma cabeçada oportunista do neozelandês Chris Wood.

