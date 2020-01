Check-up anual ajuda a manter a saúde em dia

Por Estadão - Estadão 8

Começa o ano e muitos pensam em mudar o estilo de vida, mantendo assim hábitos mais saudáveis. Então, que tal aproveitar para fazer uma avaliação geral sobre a sua saúde? Esse check-up geral ajuda a prevenir e a detectar com grande antecedência algumas doenças.

Dicas

Não há uma idade mínima para começar a fazer exames anuais. Entretanto, após os 40 anos é preciso ligar o alerta para as doenças cardiovasculares. Além disso, é preciso avaliar possíveis problemas degenerativos que começam a surgir com o tempo.

Por isso, é muito importante contar com a orientação de um médico de confiança. Afinal, o profissional orientará sobre quando fazer e quais os exames são necessários para cada caso.

Tipos

Entre os mais rotineiros estão: colesterol, triglicerídeos e hormônios. Aliás, existem também exames específicos para homens e mulheres. Mas qual a função de cada um? O famoso hemograma, por exemplo, avalia infecções, anemia, entre outras funções.

Por sua vez, o exame de urina faz uma análise do funcionamento dos rins. Avaliar as funções digestivas é trabalho do exame de fezes.

Entre os mais rotineiros, é possível ainda avaliar a taxa de glicose no sangue, assim como pesquisar possíveis entupimentos nas artérias A lista conta ainda com o teste de pressão arterial. Aliás, as mulheres não podem esquecer da mamografia.

Hábitos

Apesar da importância da realização de um check-up anual, é muito importante também manter um estilo de vida mais equilibrado, garantindo assim a tão desejada qualidade de vida.

Por isso, é fundamental manter uma alimentação saudável. Além disso, pratique atividade física. Uma mudança de hábitos é também uma forma de se prevenir.

Júnior Batista

Estadao Conteudo

