'Minha Mãe É Uma Peça 3' bate recorde na estreia

Desde a estreia na quinta-feira, 26, o filme Minha Mãe é Uma Peça 3 levou mais de 2 milhões de pessoas aos cinemas. A comédia estrelada por Paulo Gustavo e dirigida por Susana Garcia estreou em 1.456 salas no País. O primeiro longa da franquia entrou em cartaz em 2013 e teve um público de mais de 410 mil pessoas no primeiro fim de semana. Já Minha Mãe é Uma Peça 2, que foi lançado em 2016, alcançou 700 mil espectadores na abertura. A comédia bateu, na época, o recorde de maior renda do cinema brasileiro com R$ 124.258.727 e a maior bilheteria entre os filmes nacionais do ano, com público superior a 9 milhões de pessoas.

A franquia Minha Mãe é Uma Peça é baseada no espetáculo de mesmo nome, criado e estrelado por Paulo Gustavo e que levou milhões de espectadores ao teatro ao longo dos anos em que ficou em cartaz. Juntos, os dois primeiros filmes levaram mais de 13 milhões de pessoas aos cinemas, com uma arrecadação total de R$173.798.332, segundo informações do portal Filme B.

No terceiro longa, a personagem Dona Hermínia vai encarar uma nova fase em sua vida. Sua filha, Marcelina (Mariana Xavier), está grávida e o seu filho Juliano (Rodrigo Pandolfo) vai se casar.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

