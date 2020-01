15ª Cia da PM do ES realiza operação Força Total

Por Redação - Redação 32

A 15ª Cia Independente da Polícia Militar, que atua nos municípios de Mimoso do Sul, Muqui, Atílio Vivácqua e Apiacá, realizou nesta quinta-feira (9), mais uma edição da operação Força Total.

O objetivo é reforçar o policiamento nas principais áreas comerciais e vias de acesso às áreas de abrangência da Companhia. A operação contou com o reforço dos militares que atuam no serviço administrativo da Unidade, com foco no policiamento ostensivamente preventivo e na preservação da ordem pública, com diversas abordagens a pessoas e veículos que circularam pelos locais da ação.

