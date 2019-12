Vila Velha dá início à Operação Verão para a segurança e proteção de banhistas

Por Redação - Redação 9

A segurança e a proteção de banhistas e turistas nas praias de Vila Velha serão reforçadas a partir deste sábado (28) com o início da Operação Verão. Duas unidades móveis serão instaladas nas praias da Costa e em Itapuã.

A primeira do “Programa de Segurança Itinerante”, da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, é dotada com câmeras para o monitoramento de toda a orla da cidade e funcionará como central de operações integradas 24 horas por dia.

A Operação Verão se estenderá até o dia 28 de fevereiro e contará com mais de 60 agentes dos grupamentos Escolar, Comunitário e da Ronda Ostensiva Municipal, além do quadro administrativo da Guarda Municipal, que atuarão diariamente no patrulhamento preventivo com viaturas, motos, bikes e quadriciclos.

A outra unidade móvel, da Ouvidoria Municipal, a ser instalada em Itapuã, funcionará de 8 às 18 horas e vai abrigar as equipes de fiscalização de Posturas, Meio Ambiente e de Vigilância Sanitária, além de agentes da Guarda Municipal.

Além de prevenir ações criminosas, as equipes estão preparadas para o atendimento ao turista, ao banhista e no ordenamento do trânsito da cidade. As equipes atuarão ao longo dos 32 Km de orla do município, além das lagoas Grande e de Interlagos, que também contarão com guarda-vidas para proteção e salvamento de banhistas.

O secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Oberacy Emmerich Júnior, garantiu que a atuação da Guarda Municipal será preventiva, mas também repressiva, caso haja flagrantes de ações criminosas. “O nosso objetivo é trazer mais segurança e proteção ao turista, que visita a nossa cidade nessa época do ano e também aos banhistas”, enfatizou.

Prevenção contra o uso e tráfico de drogas

Em uma reunião realizada na noite de quinta-feira (26), na Associação de Moradores da Praia da Costa, os membros da entidade reivindicaram mais abordagens contra o uso e o tráfico de drogas nas praias, além de um melhor ordenamento e fiscalização do trânsito.

“O que nos impressiona é o descaramento das pessoas que usam drogas deliberadamente. E também a facilidade para o tráfico de drogas”, reclamou o presidente da entidade, Eduardo Antunes Merhi.

O cel. Emmerich ainda acrescentou: “Nos interessa mais prevenir o crime do que atuar depois que já aconteceu”, explicou, sem descartar a possibilidade de promover ações de repressão qualificada para inibir o tráfico e o uso de drogas nas praias.

