Vila do Papai Noel no Parque Moscoso funcionará normalmente no Natal

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 12

Nesta terça-feira (24), véspera de Natal, a Vila do Papai Noel, no Parque Moscoso, em Vitória, vai funcionar até as 20 horas, com a abertura das atrações natalinas às 18 horas.

Na quarta-feira (25), o horário o funcionamento do parque será normal, das 6 às 23 horas, com as atrações abertas ao público a partir das 18 horas.

Com mais de 715 mil microlâmpadas led, o espaço conta com diversas atrações para crianças e famílias, como roda gigante, trem interativo, balão iluminado, presépío, árvore de 14 metros, além de trenós, renas, presentes, bolas e enfeites gigantes espalhados por todo o parque. Tudo com muita iluminaçao colorida e embalado ao som de músicas de Natal.

Segundo o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória, Leonardo Krohling, mais de 85 mil pessoas já visitaram o espaço. “A Vila do Papai Noel já é um sucesso e tem atraído visitantes de toda Grande Vitória e turistas. Com o espaço aberto ao público na véspera do feriado e no Natal, a expectativa é que milhares de pessoas aproveitem para conferir a decoração do Parque”, afirma.

Acessos

Com o objetivo de garantir mais segurança aos visitantes e também a fluidez no trânsito nos arredores do Parque Moscoso, foram montados dois portais para entrada e saída de pedestres. O acesso ao parque se dá pelo portão localizado na avenida Cleto Nunes e a saída é pelo portão localizado na rua Padre José de Anchieta.

Filas

Com o objetivo de garantir a segurança do público nas dependências da Vila do Papai Noel, a equipe do Parque Moscoso está realizando um controle de acesso para que o local fique com, no máximo, 4 mil visitantes. Nesse momento, a entrada é interrompida e, à medida que as pessoas que estão no parque vão saindo, outras vão entrando. Apesar das filas, o tempo médio para entrar no parque é de até 20 minutos.

“O controle de acesso ao Parque Moscoso está sendo feito neste ano devido ao aumento do público em relação ao ano passado. O principal objetivo é garantir a segurança de todos que forem ao local se divertir com suas famílias”, destaca o coordenador da Defesa Civil de Vitória, Jonathan Jantorno.

Patrulhamento

Agentes da Guarda Municipal reforçam o patrulhamento ostensivo no interior e entorno do Parque Moscoso durante todo o período de funcionamento, que é de segunda a segunda, das 6 à meia-noite.

Saiba mais

Vila do Papai Noel – até 7 de janeiro de 2020

Funcionamento do parque: Todos os dias, das 6 horas até meia-noite

Atrações natalinas (casa do Papai Noel, roda gigante e trem interativo): todos os dias, das 18 às 23 horas

Iluminação do parque: todos os dias, ao anoitecer

Dias 24 e 31: funcionamento até as 20 horas

25 e 1º de janeiro: funcionamento normal

