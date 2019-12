Verão começa neste domingo (22); máxima pode chegar a 39ºC no Sul do ES

Por Redação - Redação 87

O verão deste ano começa com as características típicas da estação: sol e calor em todo o Espírito Santo. Sem previsão de chuva no Estado as temperaturas aumentam em todas as regiões capixabas. O vento sopra com até moderada intensidade por todo o litoral, mas as rajadas podem ser de forte intensidade, em alguns momentos, no litoral sul e da Grande Vitória.

Na Grande Vitória, sol e poucas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 34 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Sul, sol e poucas nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 39 °C. Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Serrana, sol e poucas nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.

