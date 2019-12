Verão chega com previsão de altas temperaturas e normalização de chuvas no ES

Por Redação - Redação 585

O verão se caracteriza pelas altas temperaturas, chuvas abundantes e dias mais longos que as noites. A estação mais quente do ano começa neste domingo (22), e segundo o coordenador de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) Hugo Ramos, as temperaturas devem ficar elevadas, como é de costume nesta época.

O coordenador ainda lembrou que os anos de 2014 a 2017 foram caracterizados pelo processo de estiagem, mas o volume de chuva tem aumentado na estação. “Nos últimos dois anos, o volume de chuva tem aumentado no verão, então a tendência é de que esse ano tenha uma normalização das chuvas”, disse o meteorologista.

Sobre a questão de prever mais chuva ou calor, Hugo Ramos apresenta apenas uma estimativa ainda sem qualquer certeza. “Dezembro é uma época mais chuvosa, principalmente em áreas que já chovem no Estado. As previsões para janeiro e fevereiro dependem das condições oceânicas e atmosféricas. Na medida em que formos atualizando as informações, conseguiremos fazer essa previsão”, acrescentou.

Hugo deixou um recado sobre a chegada do verão: “O padrão de chuva tende a se normalizar, as evidências apontam para isso. O calor deve permanecer e vai atrair a galera para as praias. No campo, é importante reforçar os cuidados com a proteção até o fim de março: manter a hidratação, diminuir a exposição ao sol para evitar doenças de pele”, recomendou.

Fonte: Incaper

