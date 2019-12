Vencedores do 2º Concurso Fotográfico Gastronômico do Circuito Caparaó Capixaba são premiados

Por Redação - Redação 21

As empresas vencedoras do 2º Concurso Fotográfico-Gastronômico do Circuito Caparaó Capixaba foram premiadas nesta quarta-feira (18), em Guaçuí. O evento tem como principal objetivo fomentar o turismo da região.

O concurso é realizado pela Prefeitura de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes (Semcultes), em parceria com o Circuito Caparaó Capixaba e a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Guaçuí (Acisg).

Foram divulgadas as três fotos premiadas em primeiro, segundo e terceiro lugares dos empreendimentos que trabalham com gastronomia na região e também as fotos dos consumidores que enviaram imagens de produtos consumidos ou adquiridos em empresas dos municípios de Guaçuí, Dores do Rio Preto e Divino de São Lourenço, que compõem o circuito.

Puderam participar do evento, com fotografias amadoras e profissionais, proprietários de bares, restaurantes e da agroindústria, além dos consumidores.

O presidente do Circuito Caparaó Capixaba, Marcelo Sanglard, destacou que o concurso está atingindo seu objetivo de promover a gastronomia regional e aumentar a visibilidade do Caparaó Capixaba. “Temos uma gastronomia de primeira qualidade e isso está sendo mostrado nessa iniciativa”, disse.

Já o presidente da Acisg, Fernando Rangel, parabenizou aos organizadores e participantes do concurso. “Os políticos daqui têm boa intenção sempre e isso motiva a todos a trabalharem e participarem de iniciativas como essa do concurso gastronômico”, afirmou.

A prefeita de Guaçuí, Vera Costa, ressaltou que a cidade está avançando no turismo, cultura e esportes, e elogiou a equipe da Semcultes, que sempre busca parcerias, como a que foi feita com o Circuito Caparaó Capixaba, a Acisg e o Sebrae ES.

“Essas parcerias são essenciais, porque nada se faz sozinho, e temos que agradecer muito aos nossos servidores que trabalham com prazer e dedicação para construirmos uma cidade cada vez melhor”, finalizou Vera Costa.

