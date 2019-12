Veja que cor usar no réveillon 2020

Por Redação - Redação 135

O ano novo é sempre uma ocasião muito emocionante, carregada de sentimentos e lembranças, mas principalmente de esperanças para o próximo ano. Entre tantas tradições para receber o ano que entra, a cor da roupa que será utilizada durante o virada talvez seja uma das mais importantes.

Isso porque, cada cor influencia diretamente na energia que você deseja atrair para o ano vindouro. Por isso, não se engane! É sim super importante conhecer a vibração de cada uma destas cores e fazer essa escolha de forma consciente.

Confira abaixo os significados das cores para o réveillon 2020 e se prepare para um ano novo cheio de sorte e tudo mais o que você queira atrair.

Branco

Esta é a mais tradicional de todas as cores e simboliza paz, calma e pureza, ideal também para recomeços. Se o seu ano de 2019 teve muitas situações que perturbam sua paz de espírito, use e abuse do branco para um ano novo próspero, cheio de paz, harmonia e tranquilidade.

Verde

O verde é símbolo esperança, saúde, positividade, estabilidade e, acima de tudo, boa sorte. Quer começar o ano com sorte e confiança de sobra? Então o verde é a melhor opção de cor para o reveillon 2020, afinal, quem não quer tudo isso na vida, não é mesmo?

Amarelo

O amarelo representa energia, movimento, alegria, riqueza e sucesso. Então, se o seu objetivo é ganhar dinheiro e de quebra ter muita felicidade no próximo ano, não pense duas vezes antes e aposte em um look amarelo. A energia e o entusiasmo dessa cor com certeza te darão muita força de vontade para que você atinja seus sonhos.

Azul

O azul representa toda a tranquilidade, harmonia e serenidade que sentimos quando olhamos para o mar ou para o céu e deve ser usada por pessoas que buscam estas sensações no próximo ano. Portanto, se você teve problemas de saúde e perturbações no ano de 2019, aposte no azul para equilibrar seu próximo ano.

Rosa

A cor que mais simboliza a feminilidade simboliza o afeto, carinho, ternura, delicadeza e, é claro, o amor e romance. Então se para o próximo ano você busca um amor cheio de sensibilidade e com os sentimentos mais puros, use esta cor para o reveillon 2020 e veja a mágica acontecer na sua vida.

Laranja

Símbolo da energia, entusiasmo e da coragem, o laranja é a cor ideal para quem quer ter mais coragem e impulso para trilhar novos caminhos e correr mais riscos. Com uma energia vibrante, o laranja atrai não só muita positividade, como também um espírito jovem e de aventura para quem usar esta cor para o reveillon 2020.

Marrom

Esta cor está presente árvores e as pedras e justamente por isso, também está associada à força da natureza. Ela representa toda estabilidade e segurança destes elementos e também emanará esta energia para quem escolher o marrom como cor para o reveillon 2020. Se você quer um ano mais estável e com muita maturidade, aposte nesta cor.

Roxo

O roxo é a cor que mais representa a espiritualidade o autoconhecimento. Por isso, esta tonalidade deve ser usada por pessoas que tem como objetivo em 2020 por pessoas querem se conhecer melhor e investir no processo de transformação interna. Esta cor tem toda a vibração energética para te ajudar nesta transmutação.

Lilás

O significado desta tonalidade é muito parecido com o da cor roxa. Esta é a cor da paz e tranquilidade espiritual. É a cor perfeita para quem busca purificação, desenvolvimento espiritual e aguçar a intuição. Use esta cor para o reveillon 2020 e abra seus caminhos para o recomeços neste sentido.

Cinza

O cinza é uma opção para quem é antenado em tecnologia e modernidade, pois é exatamente isso que a energia da cor representa. Geralmente esta é a opção de pessoas mais sérias, que gostam de formalidades e, principalmente, estabilidade. Este é seu perfil? Então não pense duas vezes!

Prata

A cor prata também é uma das queridinhas para a ocasião, e não é por menos! Esta cor tem uma energia incrível para atrair novidades, inovação e modernidade. Use e abuse do prata se você quer que o ano de 2020 seja de muito sucesso! E o melhor, seu look com certeza será um dos elegantes.

Dourado

Quer cor mais poderosa que essa? O dourado representa o ouro e sua poderosa energia atrai riqueza e estabilidade financeira! Quer passar 2020 fora do vermelho, então conte com a força do dourado para isso!

Preto

Esta cor ainda não caiu muito no gosto popular para ser usada durante o reveillon. Mas para quem tem um perfil mais ousado e quer apostar nesta cor, poderá conta com a energia da elegância, formalidade e do mistério para 2020. E por que não arriscar?

Fonte: Astrocentro

