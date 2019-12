Veja o que fazer para proteger seu pet durante os fogos da virada

Por Redação - Redação 48

Muitas pessoas ainda gostam de usar fogos de artifício para comemorar a passagem de ano. Por mais que eles sejam bonitos e uma forma de confraternização, para os animais de estimação o barulho que os fogos produzem pode causar agitação, estresse e até acidentes fatais aos peludos, que são muito mais sensíveis aos barulhos do que os humanos.

Por isso, se o dono mora ou vai levar o pet para um local que tenha queima de fogos, é sempre bom saber como agir se o animal tiver medo e começar a se desesperar. Jorge Morais, médico veterinário fundador da rede Animal Place, explica o que fazer nesses momentos de tensão, já que nessa altura o adestramento já não será tão eficiente.

Confira

Deixe que o animal de estimação fique no cômodo da casa que tenha menor ruído, e em segurança;

Não deixe o cão ou gato preso em correntes ou caixas de transporte. Na hora dos fogos de artifício eles podem entrar em pânico e se machucar;

Mantenha portas e janelas trancadas, evitando que o animal fuja e até mesmo se perca. Se morar em apartamento, verifique se as telas de proteção estão firmes;

Tape os ouvidos do animal com um chumaço de algodão parafinado (hidrófobo). Não se esqueça de retirá-los assim que o barulho cessar, já que podem causar infecções caso fiquem por muito tempo;

Existe uma técnica chamada de TTouch, que consiste em atar o cão com um pano para que a circulação sanguínea do corpo do animal seja estimulada, diminuindo assim, as tensões e a irritabilidade. Informe-se com seu veterinário;

Não pegue o animal no colo à força para tentar confortá-lo, muito menos tente tirá-lo do lugar onde ele se escondeu;

Nunca deixe o pet sozinho nesses momentos. A companhia do dono ajuda a passar mais segurança e amenizar esses momentos ruins.

Além disso, o veterinário lembra que “O uso de medicamentos e coadjuvantes terapêuticos, como os florais, podem ajudar a aliviar o estresse, mas é necessária uma consulta com um profissional especializado que ajudará a identificar o melhor tratamento para cada animal.”

Fonte: Canal do Pet

