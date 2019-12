TCE diz que é inconstitucional o reajuste de salário de vereadores de Marataízes

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 88

O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE) quer que seja declara inconstitucional a Lei Municipal 1.912/2016, que fixou os subsídios para os vereadores de Marataízes na legislatura 2017/2020.

No dia 2 de abril deste ano o Legislativo Municipal enviou a prestação de contas de 2018 do ex-presidente da Câmara, Willian de Souza Duarte, que originou o processo nº 08552/2019-3.

Após analisada pelo corpo técnico, conforme Relatório Técnico 0223/2019-9 e Instrução Técnica Inicial 0367/2019-4, foi sugerida a citação do vereador Willian Duarte para esclarecer os indicativos de irregularidades na Lei Municipal 1.912/2016 e no balancete da execução orçamentária da despesa da Casa de Leis.

No relatório técnico foi sugerida multa de R$ 64.468,05 para Willian Duarte e de R$ 5.046,10 para cada vereador pelo recebimento indevido do subsídio.

Sustenta a Corte que os vereadores aumentaram os salários após as eleições de 2016, o que é vedado pela Constituição Federal, ou seja, os subsídios tem que ser fixado antes das eleições.

Em sessão realizada no último dia 10, por unanimidade, o Colegiado decidiu notificar a Procuradoria Jurídica Municipal de Marataízes para se manifestar no prazo de 15 dias, especificamente, acerca da proposta de instauração do possível incidente de inconstitucionalidade da Lei Municipal 1.912 de 26 de dezembro de 2016 que ratificou o subsídio mensal dos vereadores no valor de R$ 5.560,87, após as eleições ocorridas em outubro de 2016.

A decisão foi publicada no Diário Oficial de quarta-feira (18).

Veja o processo aqui.

